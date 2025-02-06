Почитается наравне с Матроной и помогает всем страждущим: Чем известна блаженная Ксения Петербургская

6 февраля православные верующие отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. Её чтут как покровительницу семьи, обращаются с мольбами об успешном зачатии и рождении ребёнка, а также просят помочь в лечении недугов и преодолении финансовых проблем. О судьбе и чудодейственной силе юродивой дворянского происхождения Life.ru рассказал протоиерей, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов.

Блаженная Ксения Петербургская так же почитаема у нас в России, как и блаженная Матрона. К таким святым обращаются в разных нуждах: болезнях, печалях, материальных проблемах, которые волнуют людей. Святая блаженная Ксения имеет особое дерзновение пред Богом и помогает многим людям в их бедах Константин Харитонов Протоиерей, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете

По словам священнослужителя, Ксения Петербургская жила в XVIII веке. После смерти мужа она облачилась в его одежду и стала юродивой ради Христа, сознательно приняв на себя безумие. Со временем люди стали замечать необычное явление: каждый, кто помогал блаженной, позже получал от Бога много милости по её молитвам. Больших пожертвований она не брала, а принимала лишь копейки, которые сразу же раздавала беднякам.

«Она была очень милостивой, помогала всем, но принимала помощь только от добрых людей. Жители Петербургской стороны замечали, что если блаженная возьмёт на руки больное дитя или благословит его, оно непременно выздоровеет. Если возьмёт какую-нибудь мелочь из лавки купца — торговля будет успешной. Если она зайдёт в дом, то в доме будут царить мир и согласие», — рассказал священник.

Также протоиерей поделился поистине чудесной историей, которую ему рассказала одна из прихожанок. По словам женщины, однажды её подруга, что всегда почитала Ксению Петербургскую, получила сильный ожог. В один из дней ей позвонили в дверь: на пороге оказалась женщина, предложившая помощь. Лишь когда неизвестная удалилась, больная поняла, что эта была блаженная Ксения.

«Господь даёт нам святых разных, одни — целители, другие — помощники. Нам нужно научиться прибегать не к бабкам, колдунам и гадалкам с картами Таро. Господь нам дал святых. Они ждут того, чтобы мы к ним обращались. И они готовы нам помочь», — добавил протоиерей.