В Сети вспомнили обнадёживающее пророчество Матроны Московской о будущем России

После сложного периода в истории России начнётся светлая полоса. Такое предсказание сделала православная святая Матрона Московская, и есть основания предполагать, что в пророчестве речь шла о 2025 году и оно уже начинает сбываться.

Считается, что на счету Матроны множество сбывшихся предсказаний о судьбе царской и советской России. Также она предугадала военные конфликты XX века и развал Советского союза.

Будучи уже ослепшей и старой женщиной Матрона предсказала, что 2024 год окажется нестабильным для всего мира с точки зрения экономики, а человечеству придётся выбирать между «крестом и хлебом». Причём для многих единственный путь решения проблем лежит в обращении к Богу.

Говоря о России, Матрона заявила, что стране удастся отстоять свои позиции на мировой арене благодаря вере в Бога, народному единству и традиционным ценностям. А вот Западу, по её словам, грозит грехопадение из-за отказа от привычных устоев. Также она предсказывала, что духовный лидер сделает Россию сильнее, а после сложного 2024 года наступит 2025-й, где и начнётся светлая полоса, пишет ИА «МедиаПоток».