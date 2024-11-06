В Сети вспомнили обнадёживающее пророчество Матроны Московской о будущем России
Матрона Московская: У России наступит светлая полоса после сложного периода
После сложного периода в истории России начнётся светлая полоса. Такое предсказание сделала православная святая Матрона Московская, и есть основания предполагать, что в пророчестве речь шла о 2025 году и оно уже начинает сбываться.
Считается, что на счету Матроны множество сбывшихся предсказаний о судьбе царской и советской России. Также она предугадала военные конфликты XX века и развал Советского союза.
Будучи уже ослепшей и старой женщиной Матрона предсказала, что 2024 год окажется нестабильным для всего мира с точки зрения экономики, а человечеству придётся выбирать между «крестом и хлебом». Причём для многих единственный путь решения проблем лежит в обращении к Богу.
Говоря о России, Матрона заявила, что стране удастся отстоять свои позиции на мировой арене благодаря вере в Бога, народному единству и традиционным ценностям. А вот Западу, по её словам, грозит грехопадение из-за отказа от привычных устоев. Также она предсказывала, что духовный лидер сделает Россию сильнее, а после сложного 2024 года наступит 2025-й, где и начнётся светлая полоса, пишет ИА «МедиаПоток».
Ранее Life.ru рассказывал о том, как начало сбываться пророчество православного святого Иоанна Кронштадского о будущем нашей страны. Он предсказывал, что к власти придёт православный правитель, который вернёт народу веру и возродит Россию великой.
ТАСС / Сергей Карпухин