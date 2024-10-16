Опубликовано пророчество святого Иоанна Кронштадского о будущем России, которое уже сбывается
Пророчество Кронштадтского: Бог ведёт Россию к процветанию через тернии
Священник РПЦ Иоанн Кронштадский. Обложка © Wikipedia.org
Одно из предсказаний святого Иоанна Кронштадского, который при жизни сделал ряд значимых пророчеств, начало частично сбываться уже в 2024 году. Оно касается будущего России.
Видение касательно нынешнего года пришло к священнослужителю во время вечерней молитвы. В образах ему привиделся старец, который показал, как страна будет выглядеть в будущем. Иоанн Кронштадский рассказал, что Россию ждёт возрождение под началом православного правителя, который возвратит народ к вере.
Ранее святой старец предрёк гибель императора, революцию и даже масштабный военный конфликт. Всего он отмечал несколько ключевых дат в истории России — 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 и 2024.
Ранее Life.ru публиковал материал о пяти апокалиптичных пророчествах из Библии, которые претворяются в жизнь. Точность предсказаний удивляет — тут и нашествие дронов-саранчи, и упадок нравов, и гонения на христиан, которые найдут спасение в исходе в Россию.