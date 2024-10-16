Опубликовано пророчество святого Иоанна Кронштадского о будущем России, которое уже сбывается

Одно из предсказаний святого Иоанна Кронштадского, который при жизни сделал ряд значимых пророчеств, начало частично сбываться уже в 2024 году. Оно касается будущего России.

Видение касательно нынешнего года пришло к священнослужителю во время вечерней молитвы. В образах ему привиделся старец, который показал, как страна будет выглядеть в будущем. Иоанн Кронштадский рассказал, что Россию ждёт возрождение под началом православного правителя, который возвратит народ к вере.

Ранее святой старец предрёк гибель императора, революцию и даже масштабный военный конфликт. Всего он отмечал несколько ключевых дат в истории России — 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 и 2024.