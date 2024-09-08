Дроны-саранча, падение нравов и бегство в Россию: 5 библейских пророчеств о конце света, которые уже исполнились События, которые были предсказаны в Библии тысячи лет назад, исполняются прямо на наших глазах. Life.ru собрал лишь некоторые из них. 7 сентября, 21:10 Библейские пророки очень точно описывали будущее. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inara Prusakova, © Freepik

Если читать священные тексты внимательно, можно поразиться тому, как верно пророки и апостолы предсказывали будущее. И речь идёт не только о событиях древности вроде падения Вавилона или рассеяния евреев, но и о современном мире.

Библейская саранча

В девятой главе «Откровения» апостола Иоанна Богослова есть такие строки: «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы...» Апостол очень подробно описывает «саранчу». У неё на голове волосы, «как у женщин», у неё «зубы львов», «железные брони», а шум её крыльев напоминает топот коней. А ещё у неё есть хвосты, как у скорпионов, и в хвостах её — жала.

Долгое время толкователи книги считали, что это вертолёты, но ведь это больше похоже на армию дронов с работающими двигателями. Развевающиеся волосы могут быть быстро работающими винтами. Эта саранча действительно заставляет стынуть кровь в жилах. Она беспощадна, жестока и равнодушна. «Власть же ей дана — вредить людям».

Жужжит, летит и жалит. Чем не саранча из «Апокалипсиса»? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Phoenixns

Гонение на христиан

В Евангелии от Иоанна Христос предсказывает, что христиан будут гнать: «Если Меня гнали, будут гнать и вас». Сейчас это актуально как никогда. На Западе арестовывают людей, которые не хотят обслуживать свадьбы геев. Так, в 2015 году в США арестовали чиновницу Ким Дэвис, которая отказалась регистрировать брак между мужчинами. А в Ирландии был арестован учитель Енох Берк, который отказался проводить политику ЛГБТ* в школе.

Но гонения — не всё, чему в современном мире подвергаются христиане. На Украине быть приверженцем Русской православной церкви просто опасно для жизни. Мало того что там теперь запрещена самая ортодоксальная из всех христианских церквей — РПЦ, там судят, пытают и убивают православных христиан. При этом сошедшие с ума от крови бандеровцы свято верят, что служат Богу. Какому только? «...Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу», — прямо говорится в Евангелии.

Разрушающие храмы украинцы верят, что служат Богу. Фото © ТАСС / МЧС России

Падение нравов

Ещё одно исполняющееся пророчество — охлаждение любви между людьми. Богословы прямо предупреждают: конец мира настанет тогда, когда любовь между людьми полностью иссякнет. Более того, в послании апостола Петра к Тимофею есть предупреждение, что именно злые, эгоистичные люди придут во власть. Это видно уже сейчас на примере руководства ЕС: почти все они чайлдфри, люди, ценящие прежде всего комфорт, деньги и власть.

Развращены будут не только властители, развращено с нравственной точки зрения будет и общество. Падение нравов постигнет всех. Пётр характеризует людей последних времён как самолюбивых, гордых, надменных, злоречивых, недружелюбных, жестоких предателей, не почитающих своих родителей.

Пророчества о 10 рогах «зверя»

Зверь, вышедший из морских глубин, будет иметь 7 голов и 10 рогов. Фото © Wikipedia / Sailko

В «Откровении» апостола Иоанна есть описание зверя, выходящего из бездны. На голове его десять рогов. Богословы считают, что это десять царей царства Антихриста. Рог символизирует в Священном Писании человека, вознёсшегося над остальными.

Ещё до недавнего времени можно было гадать о том, кто эти цари. А теперь, с образованием и расширением ЕС, всё стало вполне очевидно. Скорее всего, речь идёт о правителях Европы и Америки. А именно о десяти государствах: Германии, Франции, Дании, Голландии, Швеции, Италии, Румынии, Польше, Австрии и США. Они алчны, эгоистичны и при этом лично ни за что не несут ответственности.

Спасение христиан в России

«И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню ... и там питалась в продолжение времени», — так описывается в «Откровении» судьба церкви Христовой перед концом мира. Про орлиные крылья сказано не зря, ведь на президентском штандарте России до сих пор изображён двуглавый орёл — символ Российской империи.

Крылья орла символизируют в Библии Россию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Исход людей, придерживающихся традиционных христианских ценностей, уже начался. Чтобы спастись, в Россию бегут христиане из Германии и США, из Франции и Южной Америки, из Австралии. Ручеёк верных русским ценностям людей лишь нарастает. Национальность здесь не играет роли.

Например, в 2015 году из Штатов приехал православный священник Иосиф Глисон с семьёй. Последней каплей для него стало признание в США однополых браков. В своём интервью он говорил, что в Россию хотят уехать тысячи людей. В Ставрополье и в Омск возвращаются немцы, уехавшие в 90-х годах, они бегут от европейских уроков секс-просвещения для детей. Из Южной Америки и Австралии целыми общинами переселяются русские православные христиане старого обряда.

Православный священник Иосиф Глисон. Фото © Telegram / Екатеринодарская духовная семинария

Это всего лишь часть уже исполнившихся пророчеств. На самом деле их гораздо больше. Например, пандемия ковида, прокатившаяся по всему миру и забравшая самых слабых. Имеющий уши услышит.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской.

Авторы Майя Новик