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13 августа, 15:03

Вирусолог на фоне роста заболеваемости ковидом оценил вероятность новой пандемии

Вирусолог Альтштейн: Новой пандемии коронавируса сейчас не будет

Во всём мире вновь начали расти показатели заболеваемости CoViD-19. Однако главная проблема заключается в том, что вирус постоянно мутирует. Не исключено, что в будущем появятся крайне тяжёлые штаммы, с которыми врачи не смогут справиться быстро. О том, насколько подобное реально и стоит ли миру ждать новую пандемию, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн.

"Но большим его [подъём заболеваемости. — Прим. Life.ru] назвать нельзя, потому что во время пандемии число заболевших исчислялось миллионами человек в день. Нынешний рост заболеваемости не настолько огромен. В России последняя волна CoViD-19 была в конце прошлого года и достигала 15 тысяч человек в день", — напомнил эксперт в разговоре с "Вечерней Москвой".

Специалист попросил не поддаваться панике, ведь с начала пандемии заболеваемость имеет волнообразную динамику. Обычно статистика меняется при появлении нового штамма, как это было с тем же "омикроном". Также вирусолог отметил, что человечеству уже не удастся полностью избавиться от коронавируса. Он будет постоянно мутировать и возвращаться, несмотря на все старания врачей. Однако новой пандемии сейчас не будет, так как человечество уже прошло проэпидемичивание — много людей заразились и получили иммунитет.

Сейчас внимание научного сообщества приковано к вопросу заражений среди животных.

"Особую опасность с точки зрения медицинского научного сообщества представляет то, что человеческий коронавирус широко распространяется среди животных. А после этого он может возвращаться к человеку. Мутации в организме животных совершенно непредсказуемы, неизвестно, к чему могут привести", — пояснил иммунолог Владимир Болибок.

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Ранее врач назвала причины взрывного роста заболеваемости ковидом в России. 6 августа сообщалось, что количество инфицированных выросло почти на 30% за неделю.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pimen

Мария Любицкая
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