Врач назвала причины взрывного роста заболеваемости ковидом в России Врач Демьяновская: Заболеваемость CoViD-19 в РФ не снижалась до абсолютного нуля 6 августа, 13:02 Женщина в медицинской маске. Обложка © Freepik / Drazen Zigic

Заболеваемость CoViD-19 в России летом не снижалась до абсолютного нуля, фиксировались случаи заражения. Об этом рассказала в беседе с Life.ru врач-невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Заболеваемость CoViD-19 летом не снижалась до абсолютного нуля, случаи заболевания были, но в меньшем количестве, чем в холодный сезон. То же самое можно сказать о других ОРВИ. Екатерина Демьяновская Врач-невролог, эксперт лаборатории "Гемотест"

Эксперт дополнила, что, согласно официальной статистике, с начала лета показатели заболеваемости снизились, минимальные значения были зафиксированы в середине июля. С 1 по 7 июля показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 3,56, затем стал повышаться. В итоге в настоящее время он составляет 5,43, пояснила врач.

По словам Демьяновской, рост заболеваемости коронавирусом может быть связан с тем, что люди начали возвращаться с дач, из отпусков, а школьники, студенты и их родители стали готовиться к новому учебному году. По словам специалиста, плотность людей в общественных местах увеличилась, поэтому существует высокий риск заражения респираторными инфекциями, в том числе ковидом.

Ранее Life.ru писал, что в России фиксируют взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю в больницы попали 886 человек.

Авторы Андрей Горяничев