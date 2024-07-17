Заслуженный врач успокоил россиян, что новой пандемии ковида не будет

Новая пандемия в России — это лишь популистское заявление, которое уже начало обращаться к широким массам. Сегодня новым "ковидом" называют птичий грипп H5N1. При этом в стране ещё не было зарегистрировано ни одного случая передачи подобного вируса от человека к человеку. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, главврач домодедовской больницы Андрей Осипов.

"Многие забыли, но мы ведь уже сталкивались с птичьим гриппом в 2011 и в 2012 годах. В нашей больнице работали и со случаями свиного гриппа. Тогда они были не связаны между собой, это была не эпидемия. Болели в основном молодые люди около 35 лет. Два летальных случая было. Но это заболевание поддаётся лечению, используются противовирусные препараты, посиндромные препараты, при осложнениях — аппараты ИВЛ", — рассказал эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.

При этом специалист отметил, что обычно H5N1 действительно протекает у пациентов в тяжёлой форме. Несмотря на то что сейчас предпосылок для начала пандемии просто нет, врачи всё равно не расслабляются, чтобы в любой момент быть наготове и урегулировать любое развитие событий.