"Новая пандемия не за горами": Глава ВОЗ предупредил человечество о главном

Эксперты ВОЗ отмечали, что вирус птичьего гриппа, известный также как H5N1, имеет чрезвычайно высокий уровень смертности. Об этом свидетельствуют истории болезни нескольких сотен человек, заразившихся инфекцией на сегодняшний день. В то же время пока не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса H5N1 от человека к человеку.