"Новая пандемия не за горами": Глава ВОЗ предупредил человечество о главном
Глава ВОЗ Гебрейесус допустил, что птичий грипп H5N1 вызовет новую пандемию
Новая опасная пандемия может разразиться в мире в любой момент. Такими опасениями поделился гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на заседании в Женеве.
По его словам, опыт нынешней вспышка птичьего гриппа H5N1 показал, что человечество по-прежнему уязвимо.
"И следующая пандемия не за горами", — отметил глава ВОЗ.
Эксперты ВОЗ отмечали, что вирус птичьего гриппа, известный также как H5N1, имеет чрезвычайно высокий уровень смертности. Об этом свидетельствуют истории болезни нескольких сотен человек, заразившихся инфекцией на сегодняшний день. В то же время пока не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса H5N1 от человека к человеку.
К слову, одной из центральных тем недавнего Всемирного экономического форума в Давосе была заявлена некая потенциальная "болезнь Х", которая, как ожидается, будет в 20 раз смертоноснее ковида. По мнению экспертов, есть три кандидата на роль этого заболевания. А политологи считают, что данная "болезнь" нужна Западу для сплочения.
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