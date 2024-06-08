"Вопрос времени": В ВОЗ предупредили о новой пандемии из-за "болезни X"

Появление новой "болезни X" после пандемии коронавируса является лишь вопросом времени. Весь мир должен готовиться к ней, заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Важно отметить, что в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию. Конечно, условием для возникновения пандемий будет возникновение такого вируса или бактерии, любого патогена, который может обладать способностью передачи этой инфекции от человека к человеку в условиях отсутствия иммунитета, особенно популяционного иммунитета", — приводит ТАСС слова Бердыклычева.

Представитель ВОЗ в России отметил, что практически невозможно предсказать точную дату возникновения пандемии. Однако многие учёные, по словам специалиста, сходятся во мнении, что реальная угроза существует и нужно быть готовыми ко всему.