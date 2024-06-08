"Вопрос времени": В ВОЗ предупредили о новой пандемии из-за "болезни X"
ВОЗ: Мир после пандемии коронавируса должен готовиться к новой "болезни X"
Появление новой "болезни X" после пандемии коронавируса является лишь вопросом времени. Весь мир должен готовиться к ней, заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Важно отметить, что в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию. Конечно, условием для возникновения пандемий будет возникновение такого вируса или бактерии, любого патогена, который может обладать способностью передачи этой инфекции от человека к человеку в условиях отсутствия иммунитета, особенно популяционного иммунитета", — приводит ТАСС слова Бердыклычева.
Представитель ВОЗ в России отметил, что практически невозможно предсказать точную дату возникновения пандемии. Однако многие учёные, по словам специалиста, сходятся во мнении, что реальная угроза существует и нужно быть готовыми ко всему.
Бердыклычев рассказал, из чего состоит подготовка к подобной угрозе. В частности, специалистам необходимо анализировать свойства вируса и то, как он взаимодействует с организмом. Вместе с тем нужно разработать вакцину, подготовить средства диагностики и изготовить лекарственные препараты. По словам представителя ВОЗ, система здравоохранения РФ хорошо готова к возможным ситуациям, но нельзя расслабляться. При этом Бердыклычев пояснил, что "болезнь Х" — это обобщённый термин. По его словам, такой болезни не существует.
Напомним, в марте глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн заявил, что появления "болезни X" будет сложно избежать. В то же время он уточнил, что вполне реально предотвратить пандемию и справиться с ней. В Роспотребнадзоре сообщили о готовности России к любым новым вирусам. В частности, в стране функционирует система противодействия инфекционным заболеваниям "Санитарный щит". Глава ведомства Анна Попова заявила, что "болезнь Х" может оказаться старым вирусом с новыми свойствами.
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