"Анекдот": Онищенко посмеялся над "болезнью X", которой пугают на Западе

Никакой "болезни X" не существует, это всего лишь фигура речи, заявил заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко. Он назвал обсуждение этого "заболевания" анекдотом.

"За окном такая жизнь идёт интересная, столько много событий, а вы эти анекдоты собираете... про "болезнь X". Что такое "болезнь X"? Нет, конечно, никакой "болезни X", это формула речи", — сказал Онищенко во время видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС".