"Анекдот": Онищенко посмеялся над "болезнью X", которой пугают на Западе
Онищенко: "Болезнь X" является всего лишь фигурой речи, её не существует
Никакой "болезни X" не существует, это всего лишь фигура речи, заявил заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко. Он назвал обсуждение этого "заболевания" анекдотом.
"За окном такая жизнь идёт интересная, столько много событий, а вы эти анекдоты собираете... про "болезнь X". Что такое "болезнь X"? Нет, конечно, никакой "болезни X", это формула речи", — сказал Онищенко во время видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС".
По словам бывшего главного санитарного врача России, устройство цивилизации предполагает межвидовую борьбу, поэтому периодически возникают пандемии. Эксперт не исключил, что в будущем человечество столкнётся с пандемиями коронавируса, гриппа или оспы.
Напомним, одной из центральных тем недавнего Всемирного экономического форума в Давосе была заявлена некая потенциальная "болезнь Х", которая, как ожидается, будет в 20 раз смертоноснее ковида. По мнению экспертов, есть три кандидата на роль этого заболевания. А политологи считают, что данная "болезнь" нужна Западу для сплочения.
Life.ru / Марат Абулхатин