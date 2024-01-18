Названа страна, где США могут выпустить "болезнь X" и устроить кошмар зомби-постапокалипсиса
Политолог Перла призвал Россию выйти из ВОЗ на фоне ситуации с "болезнью X"
Так называемая "болезнь X", которую ранее обсуждали на Всемирном экономическом форуме в Давосе, может оказаться инструментом США по ослаблению своих геополитических противников в лице стран БРИКС. К такому выводу пришёл политолог Андрей Перла.
Эксперт не исключил, что страшилки о смертоносном недуге — всего лишь очередное надувательство всемирного масштаба. По его словам, Вашингтон готов собственноручно погубить миллионы людей с целью объединить Запад и стабилизировать экономику за счёт дохода от создания лекарств. Эпицентром же всей этой вакханалии может стать Бразилия, которая упоминается в одном из сценариев ВОЗ. Такой выбор Соединённые Штаты сделали неспроста, считает обозреватель, так как государство является членом БРИКС и сильно влияет на объединение.
"Если предположить, что у США есть что-то такое, что они могут выпустить на Южноамериканском континенте, то это будет кошмар зомби-постапокалипсиса... А у них не заржавеет убить миллионы людей только ради того, чтобы ослабить тех, кого они считают своими противниками. И это чистая правда", — приводит слова политолога "Царьград".
По мнению Перлы, Россия должна выполнять рекомендации ВОЗ, которые относятся к организации системы здравоохранения, а ещё лучше выйти из самой организации уже сегодня.
Напомним, одной из центральных тем Всемирного экономического форума в Давосе была заявлена некая потенциальная "болезнь Х", которая, как ожидается, будет в 20 раз смертоноснее ковида. По мнению экспертов, есть три кандидата на роль этого заболевания.
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