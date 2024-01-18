Названа страна, где США могут выпустить "болезнь X" и устроить кошмар зомби-постапокалипсиса

Так называемая "болезнь X", которую ранее обсуждали на Всемирном экономическом форуме в Давосе, может оказаться инструментом США по ослаблению своих геополитических противников в лице стран БРИКС. К такому выводу пришёл политолог Андрей Перла.

Эксперт не исключил, что страшилки о смертоносном недуге — всего лишь очередное надувательство всемирного масштаба. По его словам, Вашингтон готов собственноручно погубить миллионы людей с целью объединить Запад и стабилизировать экономику за счёт дохода от создания лекарств. Эпицентром же всей этой вакханалии может стать Бразилия, которая упоминается в одном из сценариев ВОЗ. Такой выбор Соединённые Штаты сделали неспроста, считает обозреватель, так как государство является членом БРИКС и сильно влияет на объединение.

"Если предположить, что у США есть что-то такое, что они могут выпустить на Южноамериканском континенте, то это будет кошмар зомби-постапокалипсиса... А у них не заржавеет убить миллионы людей только ради того, чтобы ослабить тех, кого они считают своими противниками. И это чистая правда", — приводит слова политолога "Царьград".