"Пипл схавает": Политолог разнёс план Запада по созданию "болезни X"

"Болезнь X", которую собрались обсуждать участники Всемирного экономического форума в Давосе, нужна Западу для сплочения. С таким мнением выступил политолог, политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"Объединённому Западу очень нужны события, информационные поводы, явления, чтобы оставаться объединённым. Мобилизованным. Для того чтобы не позволять национальным государствам Европы вести самостоятельную политику ни на каком уровне", — пояснил он.

Эксперт добавил, что Запад был объединён сразу после окончания Второй мировой войны, для чего использовалось в том числе противостояние с СССР, а также создание и расширение НАТО. Когда же поводы для консолидации перестали быть убедительными, "по заказу" случился теракт 11 сентября 2001 года, за ним последовала "война с мировым терроризмом".

Однако и он со временем оказался не таким страшным, а борьба с ним, наоборот, — очень затратной и чреватой реальными поражениями. Именно в этот момент, указал Перла, "случился ковид", ставший угрозой для жителей Запада и источником огромных доходов транснациональных корпораций.

Однако пандемия не могла быть вечной, из-за чего "было решено вернуться к былым истокам для объединения стран Запада — противостоянию с Россией". Но и оно не задалось, а некоторым странам Европы стало так тяжело, что они начали задумываться о своих национальных интересах.