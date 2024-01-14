Иммунолог заявил, что напугавшая всех "болезнь Х" существует только в компьютерах

Некая "болезнь X", которую обсудят на Всемирном экономическом форуме в Давосе, является лишь моделью заболевания, которое наделяют самыми ужасными свойствами. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, это необходимо для выработки мер по борьбе с ними.

"Это гипотетическая вещь, модельные заболевания, которые существуют в высокоскоростных и мощных компьютерах. Это заболевание наделяют некими самыми ужасными свойствами, высокой заразительностью и летальностью, то есть смертельными свойствами, чтобы выработать меры и смоделировать, что делать и как этому противодействовать. Это модельное заболевание, которого бояться не стоит", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".