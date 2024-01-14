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14 января, 15:02

Иммунолог заявил, что напугавшая всех "болезнь Х" существует только в компьютерах

Иммунолог Жемчугов призвал не бояться "болезни X", заявленной на ВЭФ в Давосе

Некая "болезнь X", которую обсудят на Всемирном экономическом форуме в Давосе, является лишь моделью заболевания, которое наделяют самыми ужасными свойствами. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, это необходимо для выработки мер по борьбе с ними.

"Это гипотетическая вещь, модельные заболевания, которые существуют в высокоскоростных и мощных компьютерах. Это заболевание наделяют некими самыми ужасными свойствами, высокой заразительностью и летальностью, то есть смертельными свойствами, чтобы выработать меры и смоделировать, что делать и как этому противодействовать. Это модельное заболевание, которого бояться не стоит", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

По мнению специалиста, факт интереса участников форума к данной теме говорит о том, что человечество осознало опасность пандемий и готовится к этому. Компьютерная модель существует, потому что в природе это создать невозможно.

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Напомним, одной из центральных тем грядущего Всемирного экономического форума в Давосе стала потенциальная "болезнь X", которая, как ожидается, будет в десятки раз смертоноснее ковида. Участники попробуют выяснить, что делать для подготовки к новым вызовам. В Роспотребнадзоре считают, что такие заявления могут иметь экономические мотивы.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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