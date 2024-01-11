Врач объяснил, можно ли заболеть гриппом, ОРВИ и CoViD-19 одновременно
Иммунолог Жемчугов: Эпидемиологическая ситуация в РФ имеет форму тридемии
На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России приобрела форму тридемии, с распространением сразу трёх вирусов — гриппа, ОРВИ и коронавируса. О том, каков риск заразиться всеми тремя инфекциями сразу и почему беспокоиться именно об этом варианте развития событий не стоит, рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
"Метод ПЦР позволяет определять единичные вирусы, которые находятся в носоглотке и попадают на ватку мазка. И отсюда рождается легенда, что у человека может быть сразу три вируса. Тот, который первый, он вызывает иммунный ответ, тут же выделяется интерферон, который блокирует остальные вирусы", — пояснил иммунолог в эфире радио "Комсомольская правда".
При этом, по мнению медика, эпидемиологическая обстановка в России вполне типичная для зимы. В это время года заболеваемость населения всегда растёт — это нормальная ситуация. Врач рекомендует не пренебрегать самым надёжным способом обезопасить своё здоровье в условиях разгула респираторных вирусных заболеваний — вакцинацией. Особенно важно это для тех людей, у кого снижен иммунитет или имеются хронические заболевания.
Впрочем, и тем, кто не жалуется на здоровье и имеет крепкий иммунитет, не стоит пренебрегать заботой об организме. Жемчугов рекомендует ежегодно до наступления зимы советоваться со своим лечащим врачом и заниматься профилактикой болезней, например принимать контрастный душ.
Ранее врач-инфекционист сообщил о том, что спад заболеваемости гриппом, ОРВИ и CoViD-19 в России ожидается только к середине-концу марта. В январе уровень будет лишь усиливаться.
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