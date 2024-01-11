Врач объяснил, можно ли заболеть гриппом, ОРВИ и CoViD-19 одновременно

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России приобрела форму тридемии, с распространением сразу трёх вирусов — гриппа, ОРВИ и коронавируса. О том, каков риск заразиться всеми тремя инфекциями сразу и почему беспокоиться именно об этом варианте развития событий не стоит, рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Метод ПЦР позволяет определять единичные вирусы, которые находятся в носоглотке и попадают на ватку мазка. И отсюда рождается легенда, что у человека может быть сразу три вируса. Тот, который первый, он вызывает иммунный ответ, тут же выделяется интерферон, который блокирует остальные вирусы", — пояснил иммунолог в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом, по мнению медика, эпидемиологическая обстановка в России вполне типичная для зимы. В это время года заболеваемость населения всегда растёт — это нормальная ситуация. Врач рекомендует не пренебрегать самым надёжным способом обезопасить своё здоровье в условиях разгула респираторных вирусных заболеваний — вакцинацией. Особенно важно это для тех людей, у кого снижен иммунитет или имеются хронические заболевания.