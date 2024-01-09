Регион

Уведомления отключены

9 января, 14:24

Россиянам рассказали, когда снизится заболеваемость ковидом и гриппом

Профессор Чумаков: Заболеваемость гриппом и ковидом в РФ спадёт к февралю

Нет ничего страшного в росте заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом. Эпидситуация в России наладится к февралю. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков.

"Одновременно идёт и эпидемия гриппа, и ковида. Ничего такого совсем уж страшного нет, потому что такая ситуация по гриппу бывает каждый год. Присоединился ковид. Но ковид уже, как говорится, "не ковид". Он более мягкий", — заявил эксперт телеканалу "360".

По его словам, в настоящее время в стране фиксируется сезонный подъём заболеваемости. Причинами роста эксперт назвал погодный фактор и ослабление коллективного иммунитета. Иммунитет возрастёт, когда люди переболеют. Чумаков считает, что заболеваемость начнёт падать в ближайшие пару недель, тогда как "к весне мы придём без эпидемий".

Профессор поделился, что не всегда легко распознать, чем именно заболел человек — ковидом или гриппом. Это связано с тем, что "в каждом случае не проводится диагностика". Однако терапия является такой же.

"Появились специфические таблетки, которые действуют именно на ковид. Это, правда, действует только на ранних стадиях и может ослабить проявления", подчеркнул Чумаков.

Также специалист добавил, что со временем сила ковида ослабнет, в результате чего он "уступит гриппу по серьёзности".

В Москве за неделю выявили 3649 новых случаев ковида, 24 человека умерли
В Москве за неделю выявили 3649 новых случаев ковида, 24 человека умерли

Ранее Лайф писал, что во многих странах наблюдается рост числа респираторных заболеваний, включая коронавирус и грипп. В ВОЗ призвали всех снова надеть маски и вакцинироваться от CoViD-19 и гриппа.

Обложка ©

Freepik

Ян Поланин
  • Новости
  • Коронавирус
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров