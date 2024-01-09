Россиянам рассказали, когда снизится заболеваемость ковидом и гриппом

Нет ничего страшного в росте заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом. Эпидситуация в России наладится к февралю. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков.

"Одновременно идёт и эпидемия гриппа, и ковида. Ничего такого совсем уж страшного нет, потому что такая ситуация по гриппу бывает каждый год. Присоединился ковид. Но ковид уже, как говорится, "не ковид". Он более мягкий", — заявил эксперт телеканалу "360".

По его словам, в настоящее время в стране фиксируется сезонный подъём заболеваемости. Причинами роста эксперт назвал погодный фактор и ослабление коллективного иммунитета. Иммунитет возрастёт, когда люди переболеют. Чумаков считает, что заболеваемость начнёт падать в ближайшие пару недель, тогда как "к весне мы придём без эпидемий".

Профессор поделился, что не всегда легко распознать, чем именно заболел человек — ковидом или гриппом. Это связано с тем, что "в каждом случае не проводится диагностика". Однако терапия является такой же.

"Появились специфические таблетки, которые действуют именно на ковид. Это, правда, действует только на ранних стадиях и может ослабить проявления", — подчеркнул Чумаков.

Также специалист добавил, что со временем сила ковида ослабнет, в результате чего он "уступит гриппу по серьёзности".