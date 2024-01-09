В Москве за неделю выявили 3649 новых случаев ковида, 24 человека умерли

За минувшую неделю в Москве зарегистрировали 3649 новых случаев заражения ковидом. Это следует из сводки Федерального штаба по коронавирусу.

Из них 595 человек госпитализированы, ещё 24 умерли. В то же время 5888 граждан выздоровели.