В Москве за неделю выявили 3649 новых случаев ковида, 24 человека умерли
За минувшую неделю в Москве зарегистрировали 3649 новых случаев заражения ковидом. Это следует из сводки Федерального штаба по коронавирусу.
Из них 595 человек госпитализированы, ещё 24 умерли. В то же время 5888 граждан выздоровели.
Напомним, в период с 25 по 31 декабря 2023 года в России на 28,6% снизился показатель заболеваемости ковидом. Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 регионе страны.
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ТАСС / Пётр Ковалёв