Регион

Уведомления отключены

9 января, 09:15

В Москве за неделю выявили 3649 новых случаев ковида, 24 человека умерли

За минувшую неделю в Москве зарегистрировали 3649 новых случаев заражения ковидом. Это следует из сводки Федерального штаба по коронавирусу.

Из них 595 человек госпитализированы, ещё 24 умерли. В то же время 5888 граждан выздоровели.

Временный порядок работы больниц для профилактики ковида продлили до 2025 года
Временный порядок работы больниц для профилактики ковида продлили до 2025 года

Напомним, в период с 25 по 31 декабря 2023 года в России на 28,6% снизился показатель заболеваемости ковидом. Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 регионе страны.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
  • Новости
  • Коронавирус
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров