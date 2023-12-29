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Временный порядок работы больниц для профилактики ковида продлили до 2025 года

29 декабря, 15:13
Минздрав России продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции до 1 января 2025 года. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

Минздрав России продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции до 1 января 2025 года. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

В России ещё на год продлевается действие временного порядка организации работы больниц ради профилактики и снижения рисков распространения коронавируса. Соответствующий указ выпустил Минздрав РФ, его текст появился на официальном интернет-портале правовой информации.

"Слова "до 1 января 2024 года" заменить словами "до 1 января 2025 года", — отмечается в документе, который вступает в силу с 31 декабря этого года.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъём заболеваемости коронавирусом, который фиксируется в России, не требует введения жёстких и обязательных ограничительных мер. Однако она напомнила, что главные "пандемийные правила" — ношение масок и мытьё рук — всё ещё работают.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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