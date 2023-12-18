Россиянам дали 5 советов для спасения от "злого" гриппа и "100-дневного кашля" без таблеток

Осенне-зимний период всегда сопровождается сезоном болезней. Сейчас первую строчку по заболеваемости занимает грипп. Он активно идёт в рост, а самый пик ожидается в середине января – феврале. По мнению медиков, современный грипп "злее" коронавируса. Потому что чаще даёт осложнения на лёгкие и сердце. На втором месте — ковид, который стал похож на простуду, но при этом никуда не делся. В оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказали, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю увеличилась на 9,7%.

Третья группа самых распространённых сейчас вирусов — возбудители ОРВИ. Риновирусы, аденовирусы, парагрипп, бокавирусы и прочие. Кроме того, врачи рассказали о вспышке коклюша, который называют 100-дневным кашлем. Учёные предполагают, что на повышение частоты повторных заражений повлиял CoViD-19.

"Исследования показывают, что у переболевших людей нередко "проседает" иммунитет. Дети, перенёсшие ковид, начинают болеть очень часто, буквально каждый месяц. У взрослых "иммунологическая яма" проявляется в том, что новые заражения коронавирусом происходят всего через три недели после предыдущего заболевания", — рассказал на одной из конференций замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

В беседе с kp.ru учёные и врачи дали важные советы, которые уберегут от болезни.

Нормальный сон повышает активность ключевых молекул иммунной системы. А снижение тревожности и стрессов поможет улучшить работу иммунитета. Физическая активность также благотворно повлияет на здоровье. По словам экспертов, даже самые простые прогулки быстрым шагом на свежем воздухе вносят огромный вклад в укрепление иммунной системы и общее оздоровление организма.

Здоровое питание, включающее овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и рыбу, по мнению медиков, лучше всяких БАДов. От последних, кстати, медики призвали отказаться. Безопасные прививки помогут избежать тяжёлых осложнений и летальных исходов. А противоэпидемические меры, хоть они уже всем надоели, предостерегут от 40-градусной температуры.