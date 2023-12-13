Полкласса на больничном: В школах Москвы и области всплеск заболевания скрытой пневмонией
Mash: В Москве отмечены массовые заболевания скрытой пневмонией среди школьников
В Москве отмечены массовые заболевания скрытой пневмонией среди школьников. Фото © Freepik
Массовые заболевания гриппом и скрытой пневмонией начали выявлять среди школьников в Москве и Подмосковье. По данным Mash, основным симптомом является высокая температура, при которой не помогают жаропонижающие средства. Кашель тоже бывает, но значительно реже, потому пневмонию и называю скрытой. Иногда к симптомам присоединяется боль в горле.
Телеграм-канал опубликовал журнал посещаемости одного из классов в столичной школе. На больничном оказалась примерно половина ребят.
Напомним, что сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот". Также продолжается рост заболеваемости ОРВИ.