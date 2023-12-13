Полкласса на больничном: В школах Москвы и области всплеск заболевания скрытой пневмонией

Массовые заболевания гриппом и скрытой пневмонией начали выявлять среди школьников в Москве и Подмосковье. По данным Mash, основным симптомом является высокая температура, при которой не помогают жаропонижающие средства. Кашель тоже бывает, но значительно реже, потому пневмонию и называю скрытой. Иногда к симптомам присоединяется боль в горле.