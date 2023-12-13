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Полкласса на больничном: В школах Москвы и области всплеск заболевания скрытой пневмонией

Mash: В Москве отмечены массовые заболевания скрытой пневмонией среди школьников

13 декабря, 09:37
<p>В Москве отмечены массовые заболевания скрытой пневмонией среди школьников. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/high-angle-classroom-interior-design_42082516.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik</a></p>

В Москве отмечены массовые заболевания скрытой пневмонией среди школьников. Фото © Freepik

Массовые заболевания гриппом и скрытой пневмонией начали выявлять среди школьников в Москве и Подмосковье. По данным Mash, основным симптомом является высокая температура, при которой не помогают жаропонижающие средства. Кашель тоже бывает, но значительно реже, потому пневмонию и называю скрытой. Иногда к симптомам присоединяется боль в горле.

Телеграм-канал опубликовал журнал посещаемости одного из классов в столичной школе. На больничном оказалась примерно половина ребят.

Школьница из Москвы так боялась заболеть, что попала в больницу с отравлением противовирусными

Школьница из Москвы так боялась заболеть, что попала в больницу с отравлением противовирусными

Напомним, что сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот". Также продолжается рост заболеваемости ОРВИ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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