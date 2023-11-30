Регион

Уведомления отключены

30 ноября, 06:20

Школьница из Москвы так боялась заболеть, что попала в больницу с отравлением противовирусными

SHOT: В Москве школьница отравилась противовирусными, пытаясь не заразиться ОРВИ

14-летняя школьница из Москвы едва не умерла от отравления противовирусными таблетками. Как пишет телеграм-канал SHOT, девочка весьма трепетно относилась к своему здоровью и принимала их для профилактики ОРВИ.

Подростка госпитализировали прямо из дома, где ей стало плохо. В больнице школьнице промыли желудок, сейчас её жизни ничего не угрожает. По словам отца девочки, та боялась заболеть и часто пила противовирусные, когда чувствовала, что вот-вот сляжет с температурой. Родители в этом ничего плохого не видели, поэтому не ограничивали дочери доступ к лекарствам. Так или иначе в дело уже вмешалась полиция, проводится проверка.

Новая вспышка ОРВИ и ковида зафиксирована в Петербурге

Новая вспышка ОРВИ и ковида зафиксирована в Петербурге

Ранее Лайф рассказывал, что бывает, если использовать лекарства офф-лейбл, то есть применять не по инструкции и без назначения врача.

Обложка ©

ТАСС / Александр Манзюк

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Здоровье
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров