Школьница из Москвы так боялась заболеть, что попала в больницу с отравлением противовирусными

14-летняя школьница из Москвы едва не умерла от отравления противовирусными таблетками. Как пишет телеграм-канал SHOT , девочка весьма трепетно относилась к своему здоровью и принимала их для профилактики ОРВИ.

Подростка госпитализировали прямо из дома, где ей стало плохо. В больнице школьнице промыли желудок, сейчас её жизни ничего не угрожает. По словам отца девочки, та боялась заболеть и часто пила противовирусные, когда чувствовала, что вот-вот сляжет с температурой. Родители в этом ничего плохого не видели, поэтому не ограничивали дочери доступ к лекарствам. Так или иначе в дело уже вмешалась полиция, проводится проверка.