Школьница из Москвы так боялась заболеть, что попала в больницу с отравлением противовирусными
SHOT: В Москве школьница отравилась противовирусными, пытаясь не заразиться ОРВИ
14-летняя школьница из Москвы едва не умерла от отравления противовирусными таблетками. Как пишет телеграм-канал SHOT, девочка весьма трепетно относилась к своему здоровью и принимала их для профилактики ОРВИ.
Подростка госпитализировали прямо из дома, где ей стало плохо. В больнице школьнице промыли желудок, сейчас её жизни ничего не угрожает. По словам отца девочки, та боялась заболеть и часто пила противовирусные, когда чувствовала, что вот-вот сляжет с температурой. Родители в этом ничего плохого не видели, поэтому не ограничивали дочери доступ к лекарствам. Так или иначе в дело уже вмешалась полиция, проводится проверка.
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ТАСС / Александр Манзюк