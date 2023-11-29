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29 ноября, 15:39

Новая вспышка ОРВИ и ковида зафиксирована в Петербурге

В Петербурге растёт заболеваемость ОРВИ и коронавирусом, однако эпидемический порог не превышен, а запасы бесплатных лекарств и коек в стационарах хватает более чем. Но, возможно, они и не понадобятся, так как 60% петербуржцев уже привились, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

По её словам, случаи заражения коронавирусом увеличились на 37% по сравнению с предыдущей неделей. 84% заболеваний приходится на острую респираторную инфекцию, на бессимптомные формы — 14%.

"У нас развёрнуто 1797 коек для пациентов с ковидом и пневмониями. Работают шесть взрослых стационаров и один детский. Процент свободных коек достаточный, однако мы готовы дополнительно развёртывать ещё", — сообщил в свою очередь заместитель главы Комитета по здравоохранению города Дмитрий Мотовилов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

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А в начале месяца в девяти российских регионах произошёл резкий скачок заболеваемости среди детей и учителей, эпидемиологи прогнозируют ухудшение ситуации в ближайшие два месяца.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Александра Мышляева
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