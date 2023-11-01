Резкая вспышка ОРВИ и ковида зафиксирована сразу в девяти регионах России

В девяти российских регионах произошёл резкий скачок заболеваемости среди детей и учителей, эпидемиологи прогнозируют ухудшение ситуации в ближайшие два месяца. Об этом пишет Mash.

Так, в Карелии число инфицированных достигло 4847, у 4771 из них диагностирована острая респираторная вирусная инфекция, у 76 — ковид. Поэтому на карантин закрылись сразу шесть школ. В Рязани показатели хуже: 91 учащийся заболел норовирусом в школе № 1, также перестали работать ещё три учебных заведения из-за вспышки инфекции. В школах проводится дезинфекция.

В Забайкалье на карантин ушли детсады и школы. Аналогичная ситуация в Коми, где только в Усинске заболело 748 человек за день, из них 76% — дети до 14 лет. Ковид и пневмония фиксируются в Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Смоленской и Челябинской областях.