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1 ноября, 07:35

Резкая вспышка ОРВИ и ковида зафиксирована сразу в девяти регионах России

В девяти российских регионах произошёл резкий скачок заболеваемости среди детей и учителей, эпидемиологи прогнозируют ухудшение ситуации в ближайшие два месяца. Об этом пишет Mash.

Так, в Карелии число инфицированных достигло 4847, у 4771 из них диагностирована острая респираторная вирусная инфекция, у 76 — ковид. Поэтому на карантин закрылись сразу шесть школ. В Рязани показатели хуже: 91 учащийся заболел норовирусом в школе № 1, также перестали работать ещё три учебных заведения из-за вспышки инфекции. В школах проводится дезинфекция.

В Забайкалье на карантин ушли детсады и школы. Аналогичная ситуация в Коми, где только в Усинске заболело 748 человек за день, из них 76% — дети до 14 лет. Ковид и пневмония фиксируются в Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Смоленской и Челябинской областях.

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Накануне в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом сообщили, что в России более чем на 30% увеличилось число заболевших. Зафиксировано увеличение заболеваемости в 72 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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