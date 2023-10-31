Заболеваемость ковидом в России за неделю выросла на треть
Заболеваемость CoViD-19 в России увеличилась на 30,1% за неделю
В России более чем на 30% увеличилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщили Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 30,1%", — говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что за это время зафиксировано увеличение заболеваемости в 72 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране. В период с 23 по 29 октября умер 61 человек и были госпитализированы более 3,8 пациентов (+19,2%). При этом выздоровели 20 754 человека, (на 32% больше).
Ранее врач объяснил, почему в России с такой скоростью растёт число новых случаев заболевания коронавирусом. По словам хирурга Александра Умнова, сейчас в стране бушуют штаммы CoViD-19 — XBB 1,5, он же "кракен", который совместил в себе несколько предыдущих вариантов. Подробнее о том, в чём кроется главная опасность нового вида короны, — в нашем материале.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV