Заболеваемость ковидом в России за неделю выросла на треть

В России более чем на 30% увеличилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщили Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 30,1%", — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что за это время зафиксировано увеличение заболеваемости в 72 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране. В период с 23 по 29 октября умер 61 человек и были госпитализированы более 3,8 пациентов (+19,2%). При этом выздоровели 20 754 человека, (на 32% больше).