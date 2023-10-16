"Статистика ухудшится": Россиян предупредили о "коварности" штамма коронавируса XBB-1

В Москве начались исследования двух видов вакцин против нового штамма ковида XBB-1 — двухкомпонентного "Спутника V" и однокомпонентного "Спутника лайт" с усовершенствованным антигенным составом. Как отметил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Альберт Альтштейн, речь идёт об одном из вариантов "омикрона", который появился зимой 2022 года. По его словам, к смерти XBB-1 приводит гораздо реже — около 0,2% от общего числа заболевших.

"Но эта статистика ухудшится, если люди не начнут своевременно обращаться за медицинской помощью. Вирус коварен, несмотря на то что болезнь изначально проходит в достаточно лёгкой форме. В зону риска попадают пожилые люди, поскольку у них ослаблен иммунитет", — подчеркнул Альтштейн в беседе с "Вечерней Москвой".

Он напомнил, что зимой люди чаще болеют и велика вероятность появления более заразных разновидностей ковида. В свою очередь врач-иммунолог Григорий Онищенко отметил, что симптомы при ХВВ-1 остаются теми же — это насморк, слабость, температура до 38 градусов, а также кашель и боль в горле.