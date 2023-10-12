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12 октября, 01:50

Голикова оценила вероятность введения в России ограничений из-за коронавируса

Голикова: В России нет необходимости вводить ограничения из-за коронавируса

В России нет необходимости вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в беседе с ТАСС.

"Конечно, нет", — ответила она на вопрос, есть ли необходимость введения ограничений.

Заместитель председателя правительства также отметила тенденцию к снижению уровня заболеваемости и выразила надежду на то, что она будет устойчивой. По её словам, последние пять-шесть недель этот показатель находился на подъёме, однако сейчас он уменьшается в целом по стране.

"И очень рассчитываем на то, что у нас за три года граждане стали абсолютно сознательными и элементарные правила безопасности, как-то — помыть руки, не выходить из дома, если плохо себя чувствуешь, будут соблюдать", — заключила Голикова.

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Ранее Лайф писал, что химики из Уральского федерального университета (УрФУ) и Института органического синтеза УрО РАН нашли в красных водорослях вещества, которые способны бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. Теперь их могут использовать как основу для лекарств против ковида.

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t.me / Правительство России

Алексей Соловьёв
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