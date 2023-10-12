Голикова оценила вероятность введения в России ограничений из-за коронавируса

В России нет необходимости вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в беседе с ТАСС.

"Конечно, нет", — ответила она на вопрос, есть ли необходимость введения ограничений.

Заместитель председателя правительства также отметила тенденцию к снижению уровня заболеваемости и выразила надежду на то, что она будет устойчивой. По её словам, последние пять-шесть недель этот показатель находился на подъёме, однако сейчас он уменьшается в целом по стране.

"И очень рассчитываем на то, что у нас за три года граждане стали абсолютно сознательными и элементарные правила безопасности, как-то — помыть руки, не выходить из дома, если плохо себя чувствуешь, будут соблюдать", — заключила Голикова.