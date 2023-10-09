Российские химики нашли средство против ковида в водорослях

Химики из Уральского федерального университета (УрФУ) и Института органического синтеза УрО РАН нашли в красных водорослях вещества, которые способны бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. Теперь их могут использовать как основу для лекарств против ковида.

Химики исследовали водоросли Laurencia из семейства Rhodomelaceae, которое считается крупнейшим среди морских красных водорослей. Некоторые люди, например жители Гавайев, едят их, также водоросли используют в качестве лекарства и удобрений. Учёные проанализировали организмы и обнаружили в них семь соединений, обладающих противовирусной активностью.

"Чтобы определить активность по отношению к белкам вируса SARS-CoV-2 мы проанализировали 300 лигандов красных водорослей. В итоге мы обнаружили семь кандидатов, которые блокируют разные части белков, отвечающих за репликацию (размножение) вируса", — рассказал в беседе с "Газетой.ru" научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зелёных методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов.

Данные соединения специалисты проверяли также на токсичность для человека. В них попали семь соединений, теперь им предстоят дополнительные проверки.