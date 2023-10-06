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6 октября, 12:37

Сыпь, язвы и кое-что ещё: Названы нетипичные симптомы, указывающие на новый штамм ковида

Yorkshire Live: Новый штамм ковида "пирола" проявляется, как ОРВИ, без температуры

На данный момент в Великобритании регистрируют случаи заражения новым штаммом ковида "пирола". Специалисты отмечают, что текущий сезон заболеваемости отличается от предыдущих. О том, какие симптомы могут указывать на данный вариант заразы, пишет Yorkshire Live.

Так, для CoViD-19, вызванного доминирующими сейчас штаммами, характерно отсутствие температуры и одышки, которая указывает на поражение лёгких. В целом, отмечают врачи, в вопросе симптомов речь обычно идёт о насморке и заложенности носа, чихании, головной боли, слабости, а также боли или першении в горле.

Однако участились и нетипичные для ковида симптомы: сыпь, отёчность слизистой рта, язвы на языке и губах, покраснение и боль в пальцах рук и ног, диарея, охриплость голоса и конъюнктивит.

Вирусолог рассказал, насколько опасен новый вариант ковида "пирола"

Вирусолог рассказал, насколько опасен новый вариант ковида "пирола"

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России нет случаев заболевания новым вариантом ковида "пирола". По её словам, болезнь похожа на тяжёлый грипп или ОРВИ. По данным Российской академии наук, всего в мире на данный момент насчитывается 145 заболевших.

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ТАСС / Владимир Гердо

Матвей Константинов
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