Сыпь, язвы и кое-что ещё: Названы нетипичные симптомы, указывающие на новый штамм ковида
Yorkshire Live: Новый штамм ковида "пирола" проявляется, как ОРВИ, без температуры
На данный момент в Великобритании регистрируют случаи заражения новым штаммом ковида "пирола". Специалисты отмечают, что текущий сезон заболеваемости отличается от предыдущих. О том, какие симптомы могут указывать на данный вариант заразы, пишет Yorkshire Live.
Так, для CoViD-19, вызванного доминирующими сейчас штаммами, характерно отсутствие температуры и одышки, которая указывает на поражение лёгких. В целом, отмечают врачи, в вопросе симптомов речь обычно идёт о насморке и заложенности носа, чихании, головной боли, слабости, а также боли или першении в горле.
Однако участились и нетипичные для ковида симптомы: сыпь, отёчность слизистой рта, язвы на языке и губах, покраснение и боль в пальцах рук и ног, диарея, охриплость голоса и конъюнктивит.
Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России нет случаев заболевания новым вариантом ковида "пирола". По её словам, болезнь похожа на тяжёлый грипп или ОРВИ. По данным Российской академии наук, всего в мире на данный момент насчитывается 145 заболевших.
ТАСС / Владимир Гердо