Сыпь, язвы и кое-что ещё: Названы нетипичные симптомы, указывающие на новый штамм ковида

На данный момент в Великобритании регистрируют случаи заражения новым штаммом ковида "пирола". Специалисты отмечают, что текущий сезон заболеваемости отличается от предыдущих. О том, какие симптомы могут указывать на данный вариант заразы, пишет Yorkshire Live.

Так, для CoViD-19, вызванного доминирующими сейчас штаммами, характерно отсутствие температуры и одышки, которая указывает на поражение лёгких. В целом, отмечают врачи, в вопросе симптомов речь обычно идёт о насморке и заложенности носа, чихании, головной боли, слабости, а также боли или першении в горле.