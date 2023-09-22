Вирусолог рассказал, насколько опасен новый вариант ковида "пирола"

Новый вариант коронавируса "пирола" не более заразен, чем "омикрон". Об этом заявил вирусолог и профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Как пояснил учёный, "пирола" — это один из вариантов "омикрона". Для штамма также характерна высокая степень контагиозности, поэтому он уже успел обосноваться в целом ряде стран. Однако всплеск заболеваемости не такой высокий. По мнению вирусолога, опасаться повторения ситуации прошлых лет здесь не следует.

"Что касается этих новых штаммов, мы не видим особого всплеска заболеваемости. В отдельных странах есть повышение, но оно не такое значительное", — сказал Альтштейн в эфире радио "Комсомольская правда".