Вирусолог объяснил, сколько ещё лет коронавирус будет возвращаться в Россию

Волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будут появляться ещё два года, а потом на ковиде перестанут делать акцент. Об этом сообщил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, член-корреспондент РАН, вирусолог, доктор биологических наук Пётр Чумаков.

"Отголоски останутся ещё года на два, а потом про это не будут сообщать, потому что нет смысла. Это просто очередной возбудитель простуды, а таких много, поэтому даже смысла нет ставить акцент, что это ковид", — сказал он.

По словам специалиста, нынешний штамм ковида не представляет опасности, он слабопатогенный и сравним с обычной простудой. Чумаков отметил, что коллективный иммунитет против вируса в России ослаб. Дело и в его нестойкости, и в прошедшем времени с последней волны. К тому же появились новые разновидности ковида.