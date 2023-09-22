Вирусолог объяснил, сколько ещё лет коронавирус будет возвращаться в Россию
Врач Чумаков: Ковид будет давать волны заболеваемости в РФ ещё два года
Волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будут появляться ещё два года, а потом на ковиде перестанут делать акцент. Об этом сообщил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, член-корреспондент РАН, вирусолог, доктор биологических наук Пётр Чумаков.
"Отголоски останутся ещё года на два, а потом про это не будут сообщать, потому что нет смысла. Это просто очередной возбудитель простуды, а таких много, поэтому даже смысла нет ставить акцент, что это ковид", — сказал он.
По словам специалиста, нынешний штамм ковида не представляет опасности, он слабопатогенный и сравним с обычной простудой. Чумаков отметил, что коллективный иммунитет против вируса в России ослаб. Дело и в его нестойкости, и в прошедшем времени с последней волны. К тому же появились новые разновидности ковида.
"Поэтому он частично ускользает от иммунитета, который образовался при предыдущей волне", — заключил вирусолог в беседе с Ura.ru.
Ранее исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость ковидом в городе в восемь раз ниже показателей прошлого года. По её словам, число госпитализаций составляет меньше 1%. При этом депутат Леонид Огуль допустил введение масочного режима при ухудшении эпидобстановки.
ТАСС / Сергей Савостьянов