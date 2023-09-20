Эксперты раскрыли, кому стоит сделать прививку из-за нового штамма коронавируса

Делать прививку от коронавируса вакцинированным или переболевшим сейчас нет смысла, однако обезопасить себя и своих близких точно нужно тем, кто работает с большим количеством людей и пользуется общественным транспортом. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на врачей.

"Каждый в той или иной степени сталкивался с разными видами коронавирусов, значит, есть защита. У этих вирусов много антигенов, но мутирует только один — тот, что на поверхности. Наша иммунная система вооружена против разных белков вируса, в том числе тех, что находятся внутри него, а они прежние. Так что мы не безоружны, у нас есть наработанный потенциал борьбы благодаря иммунной памяти", — объяснил старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН, кандидат медицинских наук Михаил Болков.

Он отметил, что прививаться прямо сейчас, особенно вакцинированным или переболевшим, не имеет смысла, поскольку все имеющиеся на данный момент вакцины рассчитаны на предыдущие штаммы и совершенно неэффективны против новых. При этом помочь в этой ситуации вполне могла бы мультивалентная вакцина против разных видов, однако создать её до всплеска нового штамма "пирола", который ожидается уже в ближайшие два месяца, просто невозможно.

Также и врач-инфекционист АО "Медицина" Владимир Неронов напомнил, что современные штаммы сильно отличаются от первоначального варианта, и отметил, что никакая прививка не даст 100%-ной гарантии. По его словам, благодаря вакцинации иммунитет может получить информацию о родственном вирусе, в результате чего при контакте сработает так называемый перекрёстный иммунитет, тем самым облегчив течение болезни. Между тем эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина призвала делать прививку россиян, которые часто контактируют с людьми, а также каждый день в часы пик ездят в общественном транспорте.