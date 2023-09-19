Первый регион России вводит масочный режим из-за новой волны ковида

В больницах Югры вводится обязательный масочный режим и измерение температуры на входе, так как в регионе выросла заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на едином официальном сайте органов власти Югры.

"По поручению губернатора Югры решением оперативного штаба с 22 сентября из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех медицинских организациях автономного округа будет введён масочный режим и входной фильтр для пациентов и посетителей: измерение температуры тела, обработка рук антисептическими препаратами", — указано в тексте.

В регионе зафиксировано 162 случая ковида, что больше показателей прошлой недели на 57,3%. А заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог на 34,2%.