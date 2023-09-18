Инфекционист оценил вероятность локдауна из-за новой волны ковида

Новая волна коронавируса не повторит весну 2020 года — и локдауна не будет, так как в обществе уже сформировался достаточно напряжённый иммунитет. Об этом РИАМО сообщил врач-инфекционист АО "Медицина" Владимир Неронов.

"Повторения весны 2020 года быть не должно, в обществе на фоне "ковидных войн" сформирован достаточно напряжённый иммунитет, поэтому имеющийся перекрёстный иммунитет к предыдущим штаммам вируса не позволит дать этой волне повторить локдаун", — сказал Неронов.

Врач добавил, что в заявлениях о новой волне коронавируса в ноябре нет ничего необычного, потому что осенне-зимний период всегда сопровождает подъём заболеваемости — температура воздуха снижается, влажность увеличивается, солнце прячется, люди вернулись с отпусков, живучесть вируса возрастает. Неронов отметил, что любой новый штамм, скорее всего, приведёт к росту заболеваемости и будут атипичные и тяжёлые случаи течения болезни, но в основном на фоне уже имеющихся хронических заболеваний.

"В общем, соблюдаем меры профилактики и предосторожности по отношению ко всем респираторным инфекциям, каковыми и являются CoViD-19, грипп, парагрипп и др. В этом случае шансы получить заболевание с осложнением будут сведены к минимуму", — резюмировал Неронов.