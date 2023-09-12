Заболеваемость ковидом увеличилась почти на 50%

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю выросла на 49,2%, а число госпитализаций увеличилось на 39,6%. Об этом сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах страны, а заболеваемость выросла в 65 регионах.

За неделю, по данным оперштаба, выздоровели 4 509 человек, что на 23,4% больше по сравнению с предыдущей неделей. Умерли за этот период 10 человек с подтверждённым коронавирусом.