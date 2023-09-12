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12 сентября, 09:50

Заболеваемость ковидом увеличилась почти на 50%

Оперштаб: Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2% за неделю

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю выросла на 49,2%, а число госпитализаций увеличилось на 39,6%. Об этом сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах страны, а заболеваемость выросла в 65 регионах.

За неделю, по данным оперштаба, выздоровели 4 509 человек, что на 23,4% больше по сравнению с предыдущей неделей. Умерли за этот период 10 человек с подтверждённым коронавирусом.

Ранее иммунолог Крючков предупредил о новом пике заболеваемости коронавирусом в ноябре. Вместе с тем врач поспешил успокоить россиян, что повторения больших волн штамма "омикрон" ждать точно не стоит. Заболеваемость будет существенно меньше, однако всё же заболеет немало людей.

Обложка ©

Unsplash / Cancer Institute

Полина Федотова
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