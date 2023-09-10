"Украина и ковид отняли годы": Орбан намерен оставаться на посту премьера ещё десять лет

Премьер-министр Виктор Орбан, который непрерывно находится у власти уже на протяжении более чем 13 лет, планирует задержаться на этом посту ещё на десять лет, то есть до 2034 года. Именно эти сроки он озвучил в ходе выступления на встрече с активистами Венгерского гражданского форума. Это закрытое мероприятие прошло 9 сентября в Кётче.

"После выборов 2018 года премьер не раз публично намекал, что планирует находиться на посту до 2030 года, но сейчас он назвал в качестве цели 2034 год, пояснив, что боевые действия [на Украине] и ковид отняли четыре года", — отмечает Telex.

Как сообщает издание, премьер заявил, что популярность его кабмина и возглавляемой им партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" немного уменьшилась, но, по его мнению, не настолько сильно, как у некоторых других европейских правящих партий. Орбан считает, что причина кроется в экономических трудностях, которые появились из-за украинского конфликта и санкций ЕС против РФ. Кроме того, глава венгерского правительства сообщил, что кабмин знает о снижении доходов граждан, и пообещал, что к концу 2023 года ситуация должна улучшиться.