Регион

Уведомления отключены

30 августа, 04:44

"Это невозможно": Орбан отверг шансы Украины победить Россию

Премьер Венгрии Орбан заявил, что у Украины нет шансов победить Россию

Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в социальной сети Х (ранее Twitter), оценил шансы Украины победить Россию. По его мнению, они равны нулю.

Политический деятель назвал ложью бытующее на Западе представление о том, что Киев одерживает верх в конфликте. Глава венгерского кабмина отметил, что без помощи своих западных партнёров киевский режим "неконкурентоспособен", поэтому Вашингтон держит ключи к миру в регионе.

"Это ложь (информация об успешном наступлении ВСУ. — Прим. Лайфа). Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные, — без шансов. У них закончатся солдаты раньше, чем у России", — заявил Орбан.

Также политик назвал совершенно нереалистичной идею отобрать Крым у России и добавил, что это исключено.

В Пентагоне озвучили правду об украинском контрнаступлении

В Пентагоне озвучили правду об украинском контрнаступлении

Ранее Лайф писал, что Запад провалился в попытке уничтожить Россию через эскалацию украинского конфликта. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Обложка ©

ТАСС / Heinz-Peter Bader / AP

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Россия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров