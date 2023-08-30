"Это невозможно": Орбан отверг шансы Украины победить Россию

Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в социальной сети Х (ранее Twitter), оценил шансы Украины победить Россию. По его мнению, они равны нулю.

Политический деятель назвал ложью бытующее на Западе представление о том, что Киев одерживает верх в конфликте. Глава венгерского кабмина отметил, что без помощи своих западных партнёров киевский режим "неконкурентоспособен", поэтому Вашингтон держит ключи к миру в регионе.

"Это ложь (информация об успешном наступлении ВСУ. — Прим. Лайфа). Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные, — без шансов. У них закончатся солдаты раньше, чем у России", — заявил Орбан.

Также политик назвал совершенно нереалистичной идею отобрать Крым у России и добавил, что это исключено.