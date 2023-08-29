Признали ошибку: В США высказались о провальной попытке Запада уничтожить Россию

Он подчеркнул, что именно действия Вашингтона спровоцировали президента страны Владимира Путина начать специальную операцию. Когда российские войска вошли на территорию Украины, в США признали, что их мнение о "возможности уничтожить Россию" было ошибочным.

Ранее Макгрегор объяснил, что Украина оказалась в ловушке, ведь сейчас положение её войск складывается в точности как у вермахта в 1944 году. Эксперт напомнил, что даже в этот серьёзный для ФРГ момент страна не пошла на перемирие и в итоге за это сильно поплатилась. По мнению Макгрегора, такой же вариант развития событий снова может повториться, но уже в Незалежной.