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29 августа, 03:39

Признали ошибку: В США высказались о провальной попытке Запада уничтожить Россию

Макгрегор: Конфликт на Украине стал провальной попыткой США уничтожить Россию

Запад провалился в попытке уничтожить Россию через эскалацию украинского конфликта. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Redacted.

Он подчеркнул, что именно действия Вашингтона спровоцировали президента страны Владимира Путина начать специальную операцию. Когда российские войска вошли на территорию Украины, в США признали, что их мнение о "возможности уничтожить Россию" было ошибочным.

Макгрегор пояснил, что Запад просчитался, надеясь на поражение Москвы. Полковник также напомнил, что в апреле западные страны уговорили президента Украины Владимира Зеленского не вступать в мирные переговоры.

"Россия сменила свою стратегию и перешла в масштабную оборону, во время которой Вооружённые силы Украины понесли колоссальные потери", — подчеркнул бывший советник главы Пентагона.

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Ранее Макгрегор объяснил, что Украина оказалась в ловушке, ведь сейчас положение её войск складывается в точности как у вермахта в 1944 году. Эксперт напомнил, что даже в этот серьёзный для ФРГ момент страна не пошла на перемирие и в итоге за это сильно поплатилась. По мнению Макгрегора, такой же вариант развития событий снова может повториться, но уже в Незалежной.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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