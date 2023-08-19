Медведев назвал неизбежным поражение Запада на Украине

Запад никогда не сможет победить Россию руками Украины, несмотря на свои заверения поддерживать "огрызки Незалежной оружием и деньгами столько, сколько потребуется". Об этом написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

"Пусть их позабывшие о своих собственных гражданах вожаки кричат наперебой, что они будут поддерживать огрызки Незалежной оружием и деньгами столько, сколько потребуется. Будут готовить солдат для киевского мясокомбината, будут восстанавливать руины умирающей экономики бандеровского режима. Будут сохранять безумные санкции против России. Это не поможет", — предупредил он.

Политик напомнил, что для западных стран это чужой конфликт, где гибнут люди, которых не жалко. Поэтому как только США и Европа перестанут получать выгоду от военных действий, то сразу потеряют интерес к Украине. Россия же борется за своих людей и самосохранение: "или они, или мы". Это экзистенциальный конфликт, уверен Медведев.

"У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или Коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами", — заключил он.