Медведев объяснил причины провала украинского "контрнаступа"

Все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными, потому что российские военные научились эффективно противодействовать западной технике. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе посещения форума "Армия-2023".

"Совершенно очевидно, что мы всему этому научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они, по сути, неудачные", — констатировал политик.