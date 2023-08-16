Медведев объяснил причины провала украинского "контрнаступа"
Медведев: ВС РФ научились эффективно противодействовать западной технике
Все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными, потому что российские военные научились эффективно противодействовать западной технике. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе посещения форума "Армия-2023".
"Совершенно очевидно, что мы всему этому научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они, по сути, неудачные", — констатировал политик.
Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот", на полигоне Алабино и в Кубинке с 14 по 20 августа. На площадке будет обсуждаться военное сотрудничество. Участниками заявлены представители почти 1,5 тысячи заводов оборонного сектора РФ.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина