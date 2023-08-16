Регион

Уведомления отключены

16 августа, 11:15

Медведев объяснил причины провала украинского "контрнаступа"

Медведев: ВС РФ научились эффективно противодействовать западной технике

Все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными, потому что российские военные научились эффективно противодействовать западной технике. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе посещения форума "Армия-2023".

"Совершенно очевидно, что мы всему этому научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные", констатировал политик.

"Далеко не безупречные": Шойгу позвал гостей форума "Армия-2023" смотреть западные трофеи с СВО

"Далеко не безупречные": Шойгу позвал гостей форума "Армия-2023" смотреть западные трофеи с СВО

Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот", на полигоне Алабино и в Кубинке с 14 по 20 августа. На площадке будет обсуждаться военное сотрудничество. Участниками заявлены представители почти 1,5 тысячи заводов оборонного сектора РФ.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Марина Калегина
  • Новости
  • Армия
  • Дмитрий Медведев
  • Специальная военная операция на Украине

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров