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Регион
Опубликовано 16 августа 2023, 11:15
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Медведев объяснил причины провала украинского "контрнаступа"

Медведев: ВС РФ научились эффективно противодействовать западной технике

Все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными, потому что российские военные научились эффективно противодействовать западной технике. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе посещения форума "Армия-2023".

"Совершенно очевидно, что мы всему этому научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они, по сути, неудачные", констатировал политик.

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Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот", на полигоне Алабино и в Кубинке с 14 по 20 августа. На площадке будет обсуждаться военное сотрудничество. Участниками заявлены представители почти 1,5 тысячи заводов оборонного сектора РФ.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Марина Калегина
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