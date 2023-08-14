Шойгу позвал гостей форума "Армия-2023" смотреть западные трофеи с СВО
Шойгу: Военная техника Запада небезупречна, судя по трофеям на "Армии-2023"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Западная военная техника, которой так хвастаются союзники Киева, на деле не показала свою эффективность, о чём говорят трофеи Российской армии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии международного военно-технического форума "Армия-2023".
Шойгу позвал гостей форума "Армия-2023" смотреть небезупречные западные трофеи с СВО. Видео © LIFE
"Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев выставку трофеев", — сообщил он и отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс не только быстро адаптировался к работе в условиях жёстких санкций, но и нарастил мощности в отдельных направлениях кратно.
Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдёт в столичном центре "Патриот", на полигоне Алабино и в Кубинке с 14 по 20 августа. Шойгу подчеркнул, что приезд иностранных делегаций на мероприятие — лучший ответ сторонникам санкций против России. На форуме будет обсуждаться военное сотрудничество. Участниками заявлены представители почти 1,5 тысячи заводов оборонного сектора РФ.