Западная военная техника, которой так хвастаются союзники Киева, на деле не показала свою эффективность, о чём говорят трофеи Российской армии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии международного военно-технического форума "Армия-2023".

Шойгу позвал гостей форума "Армия-2023" смотреть небезупречные западные трофеи с СВО. Видео © LIFE

"Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев выставку трофеев", — сообщил он и отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс не только быстро адаптировался к работе в условиях жёстких санкций, но и нарастил мощности в отдельных направлениях кратно.