ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 августа 2023, 11:16
11183

Шойгу позвал гостей форума "Армия-2023" смотреть западные трофеи с СВО

Шойгу: Военная техника Запада небезупречна, судя по трофеям на "Армии-2023"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Западная военная техника, которой так хвастаются союзники Киева, на деле не показала свою эффективность, о чём говорят трофеи Российской армии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии международного военно-технического форума "Армия-2023".

Шойгу позвал гостей форума "Армия-2023" смотреть небезупречные западные трофеи с СВО. Видео © LIFE

"Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев выставку трофеев", — сообщил он и отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс не только быстро адаптировался к работе в условиях жёстких санкций, но и нарастил мощности в отдельных направлениях кратно.

Шойгу на "Армии-2023" осмотрел новые ракеты для Су-57 и узнал о его успехах на СВО
Шойгу на "Армии-2023" осмотрел новые ракеты для Су-57 и узнал о его успехах на СВО

Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдёт в столичном центре "Патриот", на полигоне Алабино и в Кубинке с 14 по 20 августа. Шойгу подчеркнул, что приезд иностранных делегаций на мероприятие — лучший ответ сторонникам санкций против России. На форуме будет обсуждаться военное сотрудничество. Участниками заявлены представители почти 1,5 тысячи заводов оборонного сектора РФ.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar