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14 августа, 11:16

"Далеко не безупречные": Шойгу позвал гостей форума "Армия-2023" смотреть западные трофеи с СВО

Шойгу: Военная техника Запада небезупречна, судя по трофеям на "Армии-2023"

<p>Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Западная военная техника, которой так хвастаются союзники Киева, на деле не показала свою эффективность, о чём говорят трофеи Российской армии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии международного военно-технического форума "Армия-2023".

Шойгу позвал гостей форума "Армия-2023" смотреть небезупречные западные трофеи с СВО. Видео © LIFE

"Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев выставку трофеев", — сообщил он и отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс не только быстро адаптировался к работе в условиях жёстких санкций, но и нарастил мощности в отдельных направлениях кратно.

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Напомним, международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдёт в столичном центре "Патриот", на полигоне Алабино и в Кубинке с 14 по 20 августа. Шойгу подчеркнул, что приезд иностранных делегаций на мероприятие — лучший ответ сторонникам санкций против России. На форуме будет обсуждаться военное сотрудничество. Участниками заявлены представители почти 1,5 тысячи заводов оборонного сектора РФ.

Татьяна Миссуми
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