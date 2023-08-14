Регион

Уведомления отключены

14 августа, 10:59

Шойгу объяснил, почему форум "Армия" — насмешка над антироссийскими санкциями

Шойгу: Визит иностранных делегаций на форум "Армия" — лучший ответ всем санкциям

Приезд иностранных делегаций на форум "Армия-2023" — лучший ответ сторонникам санкций против России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на церемонии открытия международной военно-технической сессии в парке "Патриот".

"Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос", — сказал глава военного ведомства.

Путин: Россия продолжит развивать военное сотрудничество с другими странами

Путин: Россия продолжит развивать военное сотрудничество с другими странами

Как уже сообщал Лайф, девятый международный военно-технический форум "Армия-2023" открылся сегодня, 14 августа, на территории парка "Патриот". У гостей и участников есть шесть дней, чтобы лично познакомиться с оборонно-промышленным комплексом России и иностранных государств, посетить мероприятия научно-деловой программы, встретить потенциальных партнёров.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Марина Калегина
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Армия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров