Шойгу объяснил, почему форум "Армия" — насмешка над антироссийскими санкциями

Приезд иностранных делегаций на форум "Армия-2023" — лучший ответ сторонникам санкций против России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на церемонии открытия международной военно-технической сессии в парке "Патриот".

Как уже сообщал Лайф, девятый международный военно-технический форум "Армия-2023" открылся сегодня, 14 августа, на территории парка "Патриот". У гостей и участников есть шесть дней, чтобы лично познакомиться с оборонно-промышленным комплексом России и иностранных государств, посетить мероприятия научно-деловой программы, встретить потенциальных партнёров.