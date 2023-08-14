Шойгу объяснил, почему форум "Армия" — насмешка над антироссийскими санкциями
Шойгу: Визит иностранных делегаций на форум "Армия" — лучший ответ всем санкциям
Приезд иностранных делегаций на форум "Армия-2023" — лучший ответ сторонникам санкций против России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на церемонии открытия международной военно-технической сессии в парке "Патриот".
"Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос", — сказал глава военного ведомства.
Как уже сообщал Лайф, девятый международный военно-технический форум "Армия-2023" открылся сегодня, 14 августа, на территории парка "Патриот". У гостей и участников есть шесть дней, чтобы лично познакомиться с оборонно-промышленным комплексом России и иностранных государств, посетить мероприятия научно-деловой программы, встретить потенциальных партнёров.
ТАСС / Валерий Шарифулин