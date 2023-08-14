Форум "Армия-2023" открылся в парке "Патриот" и уже собрал многокилометровую пробку

Большой затор образовался на подъезде к подмосковному парку "Патриот", где сегодня стартовал IX Международный военно-технический форум "Армия-2023". Об этом сообщает РИА "Новости".

В эти минуты длина пробки составляет уже полтора километра, а время ожидания — около часа. Многие гости мероприятия не выдерживают, выходят из авто и добираются до парка на своих двоих. Выставочная экспозиция открылась в 10:00 по московскому времени, а пленарное заседание запланировано на 11 часов.