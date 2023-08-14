Форум "Армия-2023" открылся в парке "Патриот" и уже собрал многокилометровую пробку
У парка "Патриот" в первый день форума "Армия" образовалась пробка
Большой затор образовался на подъезде к подмосковному парку "Патриот", где сегодня стартовал IX Международный военно-технический форум "Армия-2023". Об этом сообщает РИА "Новости".
В эти минуты длина пробки составляет уже полтора километра, а время ожидания — около часа. Многие гости мероприятия не выдерживают, выходят из авто и добираются до парка на своих двоих. Выставочная экспозиция открылась в 10:00 по московскому времени, а пленарное заседание запланировано на 11 часов.
Посетить форум в подмосковной Кубинке могут все желающие с 14 по 20 августа. Как сообщила пресс-служба мероприятия, для посетителей запланирована обширная деловая программа, ориентированная на стратегические приоритеты научно-технологического развития, а также показ возможностей вооружения, военной и специальной техники.
Ранее Лайф уже рассказывал об экспонатах, которые Минобороны планирует выставить на форуме "Армия-2023". Так, например, гости мероприятия смогут увидеть истребители Су-57 и Су-35, оснащённые новейшими управляемыми средствами поражения. Кроме того, будет продемонстрирована трофейная техника НАТО, захваченная у ВСУ в ходе специальной военной операции, новейший бронеавтомобиль-беспилотник и многие другие интересные вещи.
Vk / Форум "Армия"