На "Армии-2023" покажут истребители с новейшим оружием

На международном военно-техническом форуме "Армия-2023" продемонстрируют истребители Су-57 и Су-35, оснащённые новейшими управляемыми средствами поражения. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Производители покажут новинки российского ОПК: бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат", истребители Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения, артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor", — отметили в компании.

Также на форуме представят модернизированные вертолёты Ка-52М и Ка-52Э с новым управляемым вооружением, включая управляемую ракету "Изделие 305".