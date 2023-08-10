На "Армии-2023" покажут истребители с новейшим оружием
На "Армии-2023" покажут Су-57 и Су-35 с новыми управляемыми средствами поражения
На международном военно-техническом форуме "Армия-2023" продемонстрируют истребители Су-57 и Су-35, оснащённые новейшими управляемыми средствами поражения. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе "Рособоронэкспорта".
"Производители покажут новинки российского ОПК: бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат", истребители Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения, артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor", — отметили в компании.
Также на форуме представят модернизированные вертолёты Ка-52М и Ка-52Э с новым управляемым вооружением, включая управляемую ракету "Изделие 305".
Ранее сообщалось, что на "Армии-2023" покажут тренажёр для операторов С-350 "Витязь". Напомним, форум пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковном центре "Патриот Экспо" и на аэродроме Кубинка. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители свыше 40 стран.
ТАСС / Михаил Терещенко