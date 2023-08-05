В России начали производить дрон, созданный с учётом пожеланий участников СВО
РИА "Новости": В России стартовало производство дрона "Гастелло"
В России стартовало производство дрона-камикадзе "Гастелло", который был сконструирован с учётом пожеланий участников специальной военной операции. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на инженера-разработчика.
"Новый российский FPV-дрон разработан с учётом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО. В частности, коптер будет иметь возможность ночного полёта и применения в тёмное время суток. Проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц", — пояснил инженер.
Дроны, которые собираются на новой конвейерной линии, на 30% сделаны из российских комплектующих, в том числе это касается карбоновых рам и корпуса. Ожидается, что в ближайшие месяцы число отечественных деталей в них достигнет 95%.
По словам инженера, БПЛА работает по принципу First Person View, то есть управляющий им оператор видит изображения с камеры от первого лица с помощью монитора, видеошлема и видеоочков. Коптер назвали в честь лётчика, Героя СССР Николая Гастелло.
Ранее новейший российский дрон-камикадзе "Овод" впервые применили в зоне СВО. Коптер также работает по принципу FPV и управляется оператором через специальные очки, на которые картинку передаёт курсовая камера на дроне.
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