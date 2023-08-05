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5 августа, 02:00

Киев получит от Германии дроны, системы разведки и машины для разминирования

Германия дополнительно направила Киеву бронемашины Wisent 1 и дроны Vector

Киев получит от Германии в качестве дополнительной помощи девять машин пограничной службы, две используемые для разминирования территории бронированные машины Wisent, а также три беспилотника Vector. Информация следует из обновлённого списка немецкой военной помощи.

Также Киев ожидает прибытия пяти автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE и мобильных антенно-башенных комплексов, а также 11 противоминных плугов для танков Т-72.

В новый пакет военной помощи Киеву войдут ракеты Hydra70 и БТР Stryker

В новый пакет военной помощи Киеву войдут ракеты Hydra70 и БТР Stryker

Ранее в Верховной раде подсчитали, что с начала 2023 года Украина получила от стран Запада и международных финансовых организаций более 25 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи. Больше всего кредитных вливаний было из Евросоюза — 11,43 миллиарда долларов в качестве льготного займа.

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Анатолий Симоненко
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