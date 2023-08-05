Киев получит от Германии дроны, системы разведки и машины для разминирования

Киев получит от Германии в качестве дополнительной помощи девять машин пограничной службы, две используемые для разминирования территории бронированные машины Wisent, а также три беспилотника Vector. Информация следует из обновлённого списка немецкой военной помощи.

Также Киев ожидает прибытия пяти автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE и мобильных антенно-башенных комплексов, а также 11 противоминных плугов для танков Т-72.