Киев получит от Германии дроны, системы разведки и машины для разминирования
Германия дополнительно направила Киеву бронемашины Wisent 1 и дроны Vector
Киев получит от Германии в качестве дополнительной помощи девять машин пограничной службы, две используемые для разминирования территории бронированные машины Wisent, а также три беспилотника Vector. Информация следует из обновлённого списка немецкой военной помощи.
Также Киев ожидает прибытия пяти автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE и мобильных антенно-башенных комплексов, а также 11 противоминных плугов для танков Т-72.
Ранее в Верховной раде подсчитали, что с начала 2023 года Украина получила от стран Запада и международных финансовых организаций более 25 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи. Больше всего кредитных вливаний было из Евросоюза — 11,43 миллиарда долларов в качестве льготного займа.
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