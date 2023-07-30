Подсчитано, сколько миллиардов долларов Украина получила от Запада

С начала 2023 года Украина получила от стран Запада и международных финансовых организаций более 25 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи. Об этом рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"25,3 миллиарда долларов составила международная бюджетная помощь с начала года", — цитирует её телеграм-канал Рады.

Пидласа отметила, что за первую половину года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в бюджет страны. Больше всего кредитных вливаний было из Евросоюза — 11,43 миллиарда долларов в качестве льготного займа. А вот США стали самым крупным донором безвозвратной помощи, направив Киеву 7,2 миллиарда долларов.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объёма госдолга до 172,7 миллиарда долларов. Это 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год.