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30 июля, 15:55

Подсчитано, сколько миллиардов долларов Украина получила от Запада

Верховная рада: С начала года Украина получила финансовую помощь на $25 млрд

С начала 2023 года Украина получила от стран Запада и международных финансовых организаций более 25 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи. Об этом рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"25,3 миллиарда долларов составила международная бюджетная помощь с начала года", — цитирует её телеграм-канал Рады.

Пидласа отметила, что за первую половину года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в бюджет страны. Больше всего кредитных вливаний было из Евросоюза — 11,43 миллиарда долларов в качестве льготного займа. А вот США стали самым крупным донором безвозвратной помощи, направив Киеву 7,2 миллиарда долларов.

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В бюджете Украины на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объёма госдолга до 172,7 миллиарда долларов. Это 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год.

Ранее Лайф рассказывал о том, что сенат Конгресса США не поддержал поправку к проекту оборонного бюджета страны об установке лимита на военную помощь Украине.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Илья Суриков
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