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21 июля, 00:03

Сенат США не поддержал поправку об ограничении военной помощи Киеву

Сенат Конгресса США отклонил поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год об установке лимита на военную помощь Украине с целью воздействия на НАТО. Об этом сообщается на сайте верхней палаты.

Законопроект, автором которого является сенатор-республиканец Майк Ли, предлагал задействовать для помощи Киеву не более 2% выделенных средств. За него проголосовало 13 сенаторов, 71 был против.

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А ранее Лайф писал, что Запад переходит к новой тактике по вооружению Украины. Дело в том, что многие страны отдают Киеву неисправную или требующую починки технику, на что жалуются сами украинские военные. Поэтому вместо накачки Украины оружием планируется сконцентрироваться на починке и организовать ремонтные предприятия в Европе.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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