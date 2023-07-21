Сенат США не поддержал поправку об ограничении военной помощи Киеву

Сенат Конгресса США отклонил поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год об установке лимита на военную помощь Украине с целью воздействия на НАТО. Об этом сообщается на сайте верхней палаты.

Законопроект, автором которого является сенатор-республиканец Майк Ли, предлагал задействовать для помощи Киеву не более 2% выделенных средств. За него проголосовало 13 сенаторов, 71 был против.