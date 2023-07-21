Сенат США не поддержал поправку об ограничении военной помощи Киеву
Сенат Конгресса США отклонил поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год об установке лимита на военную помощь Украине с целью воздействия на НАТО. Об этом сообщается на сайте верхней палаты.
Законопроект, автором которого является сенатор-республиканец Майк Ли, предлагал задействовать для помощи Киеву не более 2% выделенных средств. За него проголосовало 13 сенаторов, 71 был против.
А ранее Лайф писал, что Запад переходит к новой тактике по вооружению Украины. Дело в том, что многие страны отдают Киеву неисправную или требующую починки технику, на что жалуются сами украинские военные. Поэтому вместо накачки Украины оружием планируется сконцентрироваться на починке и организовать ремонтные предприятия в Европе.
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