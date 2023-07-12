"Знаете ли, мы не Amazon": Британский министр обороны обвинил Киев в неблагодарности
Уоллес: Запад хочет видеть от Украины благодарность за поставки вооружений
Западные страны хотели бы услышать от власти Украины слова благодарности за поставки оружия вместо критики решений по поводу отказа принимать Киев в состав НАТО по ускоренной процедуре. Об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.
"Вот небольшое предостережение, нравится нам это или нет: если вы убеждаете другие страны передать вам их запасы, то люди хотят видеть благодарность", — сказал он в ходе выступления на публичном форуме НАТО, который проходит на полях саммита альянса в Вильнюсе.
Министр обороны Соединённого Королевства также вспомнил оскорбительный случай из практики общения с киевской властью: во время визита Уоллеса на Украину в прошлом году руководство страны предоставило ему перечень необходимого для ВСУ вооружения, что напомнило поход в магазин со списком товаров.
"Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список", — подчеркнул Уоллес.
Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО упразднили план действий для вступления Украины и пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не назвал. Лидер Незалежной Владимир Зеленский не стал давать каких-либо комментариев насчёт итогового документа саммита НАТО. При этом ранее политик подверг жёсткой критике военный блок за неопределённую позицию по вступлению Украины в альянс.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Christophe Gateau