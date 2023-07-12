"Знаете ли, мы не Amazon": Британский министр обороны обвинил Киев в неблагодарности

Западные страны хотели бы услышать от власти Украины слова благодарности за поставки оружия вместо критики решений по поводу отказа принимать Киев в состав НАТО по ускоренной процедуре. Об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

"Вот небольшое предостережение, нравится нам это или нет: если вы убеждаете другие страны передать вам их запасы, то люди хотят видеть благодарность", — сказал он в ходе выступления на публичном форуме НАТО, который проходит на полях саммита альянса в Вильнюсе.

Министр обороны Соединённого Королевства также вспомнил оскорбительный случай из практики общения с киевской властью: во время визита Уоллеса на Украину в прошлом году руководство страны предоставило ему перечень необходимого для ВСУ вооружения, что напомнило поход в магазин со списком товаров.