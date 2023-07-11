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11 июля, 10:53
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"Беспрецедентно и абсурдно": Зеленского разозлило, что Украину отказались быстро принять в НАТО

Зеленский раскритиковал НАТО за неопределённую позицию по вступлению Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский ещё не доехал до саммита НАТО в Вильнюсе, но уже успел раскритиковать его. В своём телеграм-канале он осудил западные страны за неопределённую позицию по приглашению Незалежной в альянс.

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. <...> Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины в альянсе. И когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины" — написал Зеленский.

В заключение украинский лидер назвал неопределённость слабостью НАТО и подчеркнул, что обязательно поднимет эту тему на предстоящем саммите.

В преддверии саммита НАТО Украине ещё раз дали понять, что срочно её принять не готовы

В преддверии саммита НАТО Украине ещё раз дали понять, что срочно её принять не готовы

Ранее президент Словакии Чапутова сообщила, что вопрос членства Украины в НАТО не будет решаться на саммите, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита не будет ни графика, ни даты вступления Незалежной в альянс.

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ТАСС / АР / Carl Court

Наталья Исакова
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