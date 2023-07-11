"Беспрецедентно и абсурдно": Зеленского разозлило, что Украину отказались быстро принять в НАТО
Зеленский раскритиковал НАТО за неопределённую позицию по вступлению Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский ещё не доехал до саммита НАТО в Вильнюсе, но уже успел раскритиковать его. В своём телеграм-канале он осудил западные страны за неопределённую позицию по приглашению Незалежной в альянс.
"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. <...> Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины в альянсе. И когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины" — написал Зеленский.
В заключение украинский лидер назвал неопределённость слабостью НАТО и подчеркнул, что обязательно поднимет эту тему на предстоящем саммите.
Ранее президент Словакии Чапутова сообщила, что вопрос членства Украины в НАТО не будет решаться на саммите, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита не будет ни графика, ни даты вступления Незалежной в альянс.
ТАСС / АР / Carl Court