"Беспрецедентно и абсурдно": Зеленского разозлило, что Украину отказались быстро принять в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский ещё не доехал до саммита НАТО в Вильнюсе, но уже успел раскритиковать его. В своём телеграм-канале он осудил западные страны за неопределённую позицию по приглашению Незалежной в альянс.

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. <...> Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины в альянсе. И когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины" — написал Зеленский.

В заключение украинский лидер назвал неопределённость слабостью НАТО и подчеркнул, что обязательно поднимет эту тему на предстоящем саммите.