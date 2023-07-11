В преддверии саммита НАТО Украине ещё раз дали понять, что срочно её принять не готовы

Вопрос членства Украины в НАТО не будет решаться на саммите в Вильнюсе. Об этом сообщила президент Словакии Зузана Чапутова в беседе с журналистами в самолёте по дороге на это мероприятие.

"На этом саммите по поводу самого членства решать не будем, будем говорить об укреплении практического и политического сотрудничества с Украиной, что считаем очень важным", — отметила она.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Вильнюсе не будет ни графика, ни даты вступления Украины в Североатлантический альянс. В беседе с телеканалом М1 он подчеркнул, что лидеры западных государств должны принять ответственное решение и воздержаться от приёма Незалежной в НАТО.

А премьер Бельгии Александр Де Кро отметил, что Украина вступит в альянс лишь после одобрения членов блока и выполнения всех требований. По его мнению, самое важное сейчас — гарантии безопасности на краткосрочную перспективу. Кроме того, Александр Де Кро сказал, что некоторые государства хотят сегодня-завтра сделать заявления по этому поводу.