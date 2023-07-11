Столтенберг предложил принять Украину в НАТО без плана действий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил стратегию, которая поможет Украине быстрее присоединиться к альянсу. Его идея состоит из трёх пунктов и в том числе включает отмену для Киева плана действий для вступления в блок.

"Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО – Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс", — сказал он перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе.