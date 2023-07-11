Столтенберг предложил принять Украину в НАТО без плана действий
Столтенберг предложил отменить для Украины план действий для вступления в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Sean Gallup
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил стратегию, которая поможет Украине быстрее присоединиться к альянсу. Его идея состоит из трёх пунктов и в том числе включает отмену для Киева плана действий для вступления в блок.
"Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО – Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс", — сказал он перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры намерены договориться о повышении расходов на оборону.